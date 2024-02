Wetter

Am Tag nur im Südwesten Auflockerungen, 8 bis 13 Grad

Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen, der später in der Nordwesthälfte abklingt. An den Alpen länger andauernder Regen, oberhalb etwa 1000 m Schneefall. Temperaturrückgang auf 7 bis 2 Grad. Am Tag bedeckt mit leichtem Regen oder Nieselregen. Im Südwesten Auflockerungen und meist trocken. 8 bis 13 Grad.