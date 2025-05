Wetter

Am Tag verbreitet Regen; 14 bis 26 Grad

Das Wetter: Am Tag verbreitet Regenschauer, in der Mitte örtlich Gewitter mit Unwettergefahr. Temperaturen zwischen 14 und 26 Grad, mit den höchsten Werten in Niederbayern. Morgen wechselnd bewölkt, im Norden und Süden Schauer, in der Mitte meist trocken. Deutlich kühler: 12 bis 19 Grad.