Heute viel Regen - auch in Berlin. (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist dicht bewölkt und von Westen und Südwesten bis zur Mitte Regen, teils Glatteis. Temperaturen zwischen minus 2 Grad in der Osthälfte und plus 9 Grad in der Westhälfte.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.