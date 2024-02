Wetter

Am Tag wechselhaft bei 8 bis 14 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden und Osten zeitweise Regen, im Westen und Süden oft trocken. Im Süden teils größere Auflockerungen. 9 bis minus 1 Grad. Morgen im Nordosten abziehende Niederschläge, nachfolgend Auflockerungen. Am Nachmittag von Westen und Nordwesten her Regen. Im Süden und Südosten teils länger sonnig. 8 bis 14 Grad.