Wetter

Am Tag wechselnd bewölkt, 10 bis 21 Grad

Das Wetter: In der Nacht häufig stärker bewölkt. An den Alpen Schauer. Im Norden aufkommende Regenfälle. Sonst oft trocken. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tag im Nordwesten und Norden bedeckt mit Regen. In der Mitte teils bewölkt, teils heiter, im Süden sonnig. Temperaturen im Norden 10 bis 14, sonst bis 21 Grad.