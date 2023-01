Wetter

Am Tage im Osten sonnig, sonst Schneeschauer, -3 bis +4 Grad

Das Wetter: Im Süden verbreitet Schneefall. Am Mittag auch im Westen und Norden aufkommende Schneefälle, im Bergland teils kräftig. In den übrigen Gebieten wechselnd bewölkt, vor allem im Osten auch länger sonnig, weitgehend trocken. Höchsttemperaturen minus 3 bis plus 4 Grad. Morgen im äußersten Süden etwas Schnee. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf im Osten Bewölkungsverdichtung und gegen Abend Schneefall. Minus 3 bis plus 4 Grad

20.01.2023