Wetter

Am Tage Wechselhaft mit Schneeregen- und Schneeschauern, 0 bis 7 Grad

Das Wetter: Nachts in der Südosthälfte Regen, Richtung Alpen zurückziehend. Dort kräftiger und länger anhaltender Schneefall. Sonst Schauer, teils als Schnee, im Nordseeumfeld einzelne Gewitter. Tiefstwerte +4 bis -5 Grad. Streckenweise Glätte. Am Tage wechselhaft mit Schneeregen- und Schneeschauern sowie einzelnen Graupelgewittern. An den Alpen weiter Schneefall. Höchsttemperaturen 0 bis 7Grad.