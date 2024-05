Wetter

Am Tage wechselnd bewölkt mit Schauern

Das Wetter: In der Nacht bei Temperaturen zwischen 14 und 8 Grad im Süden und Osten verbreitet ergiebiger Regen mit Unwettergefahr. In Teilen Baden-Württembergs hat der Deutsche Wetterdienst die höchste Warnstufe ausgerufen. Am Tage im Norden gebietsweise länger sonnig, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern. Südlich des Mains teils weiter viel Regen mit lokaler Überflutungsgefahr. 14 bis 26 Grad.