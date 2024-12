Der französische Präsident Macron spricht bei der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre Dame in Paris. Zu den Gästen gehörten US-Präsident Trump, Bundespräsident Steinmeier und der britische Prinz William. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ludovic Marin)

Der Gottesdienst am Vormittag wird vom Pariser Erzbischof Ulrich gehaltenen. Dazu werden 150 Bischöfe aus ganz Frankreich sowie Staatschef Macron erwartet. Eingeladen sind auch Vertreter der Pariser Pfarreien sowie Kranke, Menschen mit Behinderungen und Obdachlose. Mit ihnen werden die Bischöfe anschließend zu Mittag essen.

An der gestrigen Wiedereröffnung hatten Staats- und Regierungschefs aus aller Welt teilgenommen, darunter der designierte US-Präsident Trump, der ukrainische Präsident Selenskyj sowie Bundespräsident Steinmeier. Macron erklärte in seiner Rede, Notre-Dame sei ein Symbol für das, was Menschen leisten könnten.

Die Kathedrale war nach dem verheerenden Brand im April 2019 in nur fünf Jahren originalgetreu restauriert worden.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.