Wetter

Am Vormittag teils aufgelockert, teils bewölkt

Das Wetter: Heute früh und am Vormittag im Norden und Osten sowie ganz im Südwesten wolkig bis stark bewölkt. Teils leichter Schneefall oder Regen, der mitunter gefriert. Sonst vielfach klar oder gering bewölkt, örtlich Nebel. Temperaturen zwischen minus 1 Grad an der See und minus 16 Grad in der Mitte und im Süden.

13.12.2022