Die Organisierung rechter Hetze im Netz läuft nach Erkenntnissen der Amadeu Antonio Stiftung zunehmend über "Dark Social".

Das seien beispielsweise Messenger-Dienste wie Telegram oder WhatsApp, die schwieriger zu überwachen seien als offene Plattformen wie Facebook oder Twitter, erläutert Mitarbeiterin Simone Rafael, die auch Chefredakteurin von "belltower.News" ist, im Deutschlandfunk.



Es ist inzwischen bekannt, dass vermeintliche "Shitstorms" oft von rechten Aktivisten gelenkt sind. Sie seien allerdings nicht zentral gesteuert, sagt Rafael. Nach ihren Worten muss man sich das wie ein Netzwerk vorstellen. Denn über "Dark Social" werden die Themen, die gerade in den Medien oder im Netz aufpoppen, rasch verteilt. Der Aufruf zum Aktionismus sei darin dann inbegriffen, führt die Publizistin aus, also die Aufforderung: "Geht dort hin. Schreibt die Kommentarspalten voll. Erweckt den Eindruck, dass unsere Meinung die Mehrheitsmeinung in Deutschland wäre."



Laut Rafael funktioniert das "ausgesprochen gut", weil es viele Rechtsextreme und Rechtspopulisten als ihr "Engagementfeld" ansehen, das Internet quasi mit ihrer Meinung vollzuschreiben, um eine Reichweite vorzutäuschen, die nicht der Realität entspricht. Es sei die Strategie der rechtsextremen Szene, Meinungen dabei so weit zu bedrohen, bis sie nicht mehr geäußert werden.



Neben juristischen Mitteln empfiehlt sie, diesen Entwicklungen mit Gegenrede zu begegnen - sprich: Widerspruch äußern oder andere Inhalte verbreiten.