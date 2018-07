Der starke Anstieg der Zahl der sogenannten Reichsbürger ist nach Angaben der Amadeu Antonio Stiftung erwartbar gewesen.

Die Verfassungsbehörden gingen von einem personellen Zulauf zur Szene aus, sagte der Experte der Stiftung, Jan Rathje, im Deutschlandfunk. Er glaube jedoch, dass die Zunahme vor allem auf ein früheres Defizit bei der Wahrnehmung zurückzuführen sei. Denn die Behörden hätten erst im Jahr 2016 nach tödlichen Schüssen auf Polizisten damit begonnen, sich einen Begriff von der "Reichsbürgerszene" zu machen und deren Anhänger zu zählen. Rathje betonte, die Ideologie der Reichsbürger sei mit dem Rechtsextremismus und Antisemitismus eng verwoben. Inzwischen werde auch vermutet, dass es in dem Milieu terroristische Tendenzen gebe.



Aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht für 2017 geht hervor, dass inzwischen 16.500 Personen der "Reichsbürgerszene" zugerechnet werden, rund 3.700 mehr als ein Jahr zuvor. Bundesinnenminister Seehofer und Verfassungsschutzpräsident Maaßen stellen den Bericht am Nachmittag in Berlin vor.

