Die britische Sonderbeauftragte für Pressefreiheit, Clooney, hat gefordert, der UNO mehr Rechte für die Aufklärung von Journalisten-Morden zu geben.

Wie der Guardian berichtet, kritisierte Clooney die - Zitat - "lächerlich geringen Mittel", mit denen die UNO-Sonderberichterstatterin Callamard die groß angelegte Untersuchung des Mordes am Journalisten Jamal Khashoggi durchführen musste. Clooney sagte, es bestehe eine "große Lücke", um die gezielte Tötung an Menschenrechtsverteidigern und Journalisten wie Jamal Khashoggi aufzuklären. Sie erwarte, dass ein von der britischen Regierung eingesetztes Fachgremium in Kürze einen neuen ständigen UNO-Ermittlungsmechanismus für solche Morde befürworten werde.



Ein Jahr nach dem Mord an dem Journalisten Khashoggi hatte die UNO-Sonderberichterstatterin Callamard gestern erklärt, sie halte die strafrechtliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen bin Salman für erwiesen. Nach ihren Ermittlungen habe sie daran wenig Zweifel, sagte Callamard dem Deutschlandfunk. Klar sei, dass das Verbrechen vom saudischen Staat organisiert und geplant worden sei. Jamal Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul ermordet worden.