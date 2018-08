Musik ist so allgegenwärtig ist wie nie zuvor. Doch auch wer "nur" zuhört, hat etwas von Musik. Kaum eine Kunstform hat eine so unmittelbare Wirkung auf die Psyche. Musik kann trösten, heilen, erfreuen und aufregen. Und: die Sprache der Musik wird weltweit verstanden.

In der Lebenszeit reden wir mit Musikerinnen aus Jazz und Klassik, mit einer Pädagogin und einem Musikneurologen über eine Kunst, die das Leben verändern und die Grenzen vom Raum und Zeit überwinden kann.

Gesprächsgäste:

Julia Hülsmann , Jazz-Pianistin, Berlin

, Jazz-Pianistin, Berlin Susanne Bohn-Schultze , Cellistin und Pädagogin, Köln

, Cellistin und Pädagogin, Köln Gloria Rehm , Koloratursopranistin, Wiesbaden

, Koloratursopranistin, Wiesbaden Prof. Dr. Eckart Altenmüller, Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin, Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover

Was bedeutet Musik in Ihrem Leben? Diskutieren Sie mit uns, rufen Sie uns an unter der Nummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine mail an: lebenszeit@deutschlandfunk.de