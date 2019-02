Der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Amazon, Bezos, wirft dem US-Boulevardblatt "National Enquirer" Erpressung vor.

Bezos veröffentlichte im Internet einen Brief an Verlagschef Pecker, in dem er schwere Anschuldigungen erhebt. Der "National Enquirer" habe mit der Veröffentlichung intimer Fotos und Textnachrichten von ihm gedroht, sollte er Untersuchungen gegen den "National Enquirer" nicht einstellen, schreibt Bezos. Auch dabei geht es um das Privatleben des Amazon-Gründers. Das Boulevardblatt hatte vor einigen Wochen Fotos von Bezos und seiner neuen Lebensgefährtin veröffentlicht. Es steht der Verdacht im Raum, dass sie illegal erlangt wurden.



Verlagschef Pecker gilt als Vertrauter von US-Präsident Trump. Bezos ist Inhaber der "Washington Post", die sich regelmäßig kritisch mit Trumps Politik auseinandersetzt.