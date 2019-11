Beim Online-Versandhändler Amazon sind mehrtägige Streiks angelaufen.

Die Gewerkschaft Verdi hat während der umsatzstarken Einkaufstage "Black Friday" und "Cyber Monday" die Beschäftigten an sieben der dreizehn deutschen Versandzentren zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Während sich Verdi zufrieden über die Streikbeteiligung äußerte, erklärte ein Amazon-Sprecher, die Aktionen hätten keinerlei Auswirkungen auf den Paketversand.



Verdi will erreichen, dass die Amazon-Beschäftigten nach dem Tarif für den Einzel- und Versandhandel bezahlt werden. Amazon sieht sich als Logistik-Unternehmen und argumentiert, es biete gut bezahlte Arbeitsplätze in einer sicheren Umgebung.