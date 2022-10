Amazon gibt Entwicklung von Lieferrobotern für Gehwege auf

Ein Amazon-Logistikzentrum (hier in Pforzheim) (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Das Entwicklungsteam sei aufgelöst worden, sagte eine Sprecherin dem Wirtschaftsdienst "Bloomberg". Den Mitarbeitern würden Jobs in anderen Bereichen des Konzerns angeboten. Das Unternehmen hatte vor rund drei Jahren mit Tests unter anderem in einem Wohngebiet in der Nähe von Seattle im US-Bundesstaat Washington begonnen. Die kompakten Fahrzeuge sahen in etwa aus wie eine größere Kühlbox auf sechs Rädern. Laut Bloomberg arbeiteten an dem Projekt weltweit rund 400 Menschen. Amazon wolle die Idee eines autonomen Lieferroboters zwar weiter prüfen, das bisherige Konzept aber habe nicht funktioniert.

Auch andere Firmen hatten in den vergangenen Jahren an Lieferrobotern gearbeitet, ein Durchbruch für die Technik blieb jedoch auch dort aus.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.