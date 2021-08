Die Streamingserie "Der Herr der Ringe" von wird künftig in Großbritannien gedreht und nicht mehr in Neuseeland.

Die Ankündigung des Produzenten Amazon Studios sei "enttäuschend", sagte der neuseeländische Minister so der Politiker für wirtschaftliche Entwicklung, Nash. Als Reaktion will Neuseeland nun einen fünfprozentigen Finanzierungszuschuss für die Produktion zurückziehen, wie der Sender Radio New Zealand berichtete. Nach Angaben des Ministes gab die Produktionsfirma in Neuseeland schätzungsweise 650 Millionen US-Dollar (550 Millionen Euro) aus und schuf inmitten der Corona-Krise 2. 000 Arbeitsplätze geschaffen. Das sei eine Menge Geld gewesen zu einer Zeit, die "ehrlich gesagt ziemlich prekär war", so Nash.

Dank für die Gastfreundschaft

Nach Angaben von Amazon Studios soll die Postproduktion für die erste Staffel bis Juni 2022 noch in Neuseeland durchgeführt werden. Ab Staffel 2 wird demnach in Großbritannien gedreht. Derzeit sind fünf Staffeln geplant. Starttermin der Fantasyserie bei Amazon Prime Video ist Herbst 2022.



Laut Vernon Sanders, Vizepräsident von Amazon Studios, ist die Entscheidung Teil der Strategie des Konzerns, in Studioflächen in ganz Großbritannien zu investieren. Er bedankte sich aber bei der Regierung und der Bevölkerung in Neuseeland für ihre Gastfreundschaft. Man habe der Serie damit einen "unglaublichen Ort geboten, um diese epische Reise zu beginnen." Auf die Kino-Reihe "Der Herr der Ringe" war in Neuseeland entstanden.