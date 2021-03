Der Internetkonzern Amazon betreibt weltweit Lagerzentren und Umschlagplätze - auch in den USA. Und die Arbeitsbedingungen dort haben sich mit der Coronapandemie und dem dadurch noch einmal deutlich gestiegenen Aufkommen an online-Bestellungen zusätzlich verschärft. Die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich gewerkschaftlich zu organisieren, wächst - aber auch der Widerstand von Amazon, dies zuzulassen.

Die Belegschaft eines Amazon-Logistikzentrums in Bessemer im US-Bundesstaat Alabama könnte zum Präzedenzfall für die Amazon-Mitarbeiter in den gesamten Vereinten Staaten werden - und das sind einige. Immerhin ist der Handelsriese der zweitgrößte Arbeitgeber in den USA und beschäftigt rund 800.000 Menschen. Im Bessemer Lager läuft nun seit Februar eine Abstimmung darüber, ob sich die Mitarbeiter gewerkschaftlich organisieren wollen. Diese Abstimmung soll noch bis Ende März dauern - pandemiebedingt per Briefwahl. Und genau dies versucht Amazon zu verhindern.



Ganz im Stil des ehemaligen US-Präsidenten Trump argumentierte Amazon, Briefwahlen seien nicht legitim. Das Unternehmen versuchte zudem in den vergangenen Wochen, Mitarbeiter und Wahlbeobachter dazu zu zwingen, sich inmitten einer Welle von Coronavirus-Infektionen zu einer persönlichen Abstimmung zu versammeln. Dies sei das "fairste" Format. Als dieses Unterfangen scheiterte, versuchte das Unternehmen einfach, die Wahl zu verzögern. Zudem sprach sich die Geschäftsleitung in dem Logistikzentrum bei Konferenzen und auf Flyern in den Toiletten gegen Gewerkschaften aus. Sie richtete auch eine Internetseite ein, auf der sie Argumente anführt, warum eine Gewerkschaft unnötig sei.



Die Abstimmung geht auf eine Initiative der Einzelhandelsgewerkschaft RWDSU zurück, sie würde die Angestellten dann vor Ort vertreten. Geht das Votum positiv aus, wäre es der erste Amazon-Standort überhaupt, der von einer Gewerkschaft vertreten würde. Das Unternehmen steht jedoch - ähnlich wie in Deutschland - immer wieder wegen seiner Arbeitsbedingungen in der Kritik.



Jetzt bekommen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer prominente Unterstützung: von US-Präsident Biden. Die Arbeiter dürften nicht eingeschüchtert, bedroht oder mit "Propaganda" gegen Gewerkschaften beeinflusst werden, so Biden. "Jeder Arbeiter sollte die freie und faire Wahl haben, sich einer Gewerkschaft anzuschließen", fügte Biden hinzu.

