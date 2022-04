Das Unternehmen Amazon hält nichts von Gewerkschaften in ihren Standorten. (picture-alliance / dpa / Ina Fassbender)

Bei dem Votum der Angestellten eines Standortes in Staten Island im Bundesstaat New York gab es eine klare Mehrheit dafür. Der Versandhändler hatte jahrelang versucht, solche Schritte zu verhindern. Im April vergangenen Jahres war ein erster Anlauf in einem Logistikzentrum in Bessemer im Bundesstaat Alabama noch gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.