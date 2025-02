Patentstreit mit Nokia-Tochter

Nach Gerichtsentscheidung: Amazon Prime Video droht nach Urteil Abschaltung in Deutschland (Silas Stein/dpa)

Das Landgericht Düsseldorf gab einer Unterlassungsklage statt. Sie war von der Tochterfirma Alcatel-Lucent des früheren Telekommunikations-Unternehmens Nokia eingereicht worden. Das Gericht erklärte, Amazon habe ein Patent von Nokia verletzt. Konkret geht es um die Übertragung von Multimedia-Diensten zu einem Kommunikationsgerät.

Der "Wirtschaftswoche" zufolge darf Amazon seinen Streaming-Dienst Prime Video in Deutschland in der bisherigen Form nicht mehr anbieten. Andernfalls drohe eine Strafe von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft. In einer ersten Stellungnahme äußerte Nokia die Erwartung, dass Amazon nun einer Lizenz für die Nutzung des Patents zustimmt.

