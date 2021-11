Plastik im Karton bleibt erlaubt (dpa/Uwe Zucchi)

Die Umstellung soll bis Jahresende abgeschlossen sein, wie die deutsche Amazon-Zentrale mitteilte. Kleinere Lieferungen, die bislang oft in Folienumschlägen verschickt werden, sollen dann in Versandtaschen auf Papierbasis geliefert werden. Ausnahmen soll es unter anderem bei Luftpolsterfolie für zerbrechliche Gegenstände geben, oder wenn Hersteller ihre Produkte bereits in Plastik anliefern. Amazon ist Marktführer im deutschen Onlineversandhandel.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.