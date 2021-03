Der US-Konzern Amazon will in diesem Jahr in Deutschland 5.000 neue Mitarbeiter einstellen.

Damit werde die Zahl der Beschäftigten um mehr als ein Fünftel steigen, und zwar von 23.000 auf 28.000, teilte die Zentrale in München mit. Stellen sollten unter anderem bei den Versandzentren, im Marketing sowie im Finanzwesen geschaffen werden. Weltweit arbeiten knapp 1,3 Millionen Menschen für Amazon.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.