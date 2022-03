Nach Netflix schränkt auch Amazon sein Angebot in Russland ein. (picture-alliance / dpa / Wolfram Steinberg)

Darüber hinaus gab Amazon bekannt, dort keine Bestellungen mehr für "New World" annehmen - das einzige Videospiel, dass das Unternehmen direkt in Russland verkauft. Der weltgrößte Onlinehändler teilte außerdem mit, Privatkunden in Russland und Belarus würden nicht mehr mit Produkten beliefert.

(Der Konzern betont, in Russland keine Datenzentren, Infrastruktur oder Büros zu betreiben. Amazon verfolge auch schon seit Langem die Richtlinie, keine Geschäfte mit der russischen Regierung zu machen.)

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.