Beschäftigte des Online-Versandhändlers Amazon in Deutschland haben mit Beginn der Nachtschicht an sechs Standorten die Arbeit niedergelegt.

Die Streiks in Werne, Leipzig, Rheinberg, Koblenz sowie an zwei Standorten in Bad Hersfeld sollten bis einschließlich Heiligabend dauern, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Es werde damit gerechnet, dass sich rund 1.700 Beschäftigte beteiligten.



Verdi will unter anderem durchsetzen, dass Amazon die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anerkennt. Der Konzern richtet sich bislang nach Vereinbarungen der schlechter bezahlten Logistikbranche. Amazon betont aber, es gebe Karriere-Chancen und viele Extras.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.