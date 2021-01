Im Streit um Sonntagsarbeit in der Vorweihnachtszeit hat der Versandhändler Amazon vor dem Bundesverwaltungsgericht eine Niederlage hinnehmen müssen.

Die Leipziger Richter bestätigten mit ihrer Entscheidung ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster. In der mehrere Jahre dauernden Auseinandersetzung ging es um ein Logistikzentrum in Nordrhein-Westfalen, für das Amazon 2015 Sonntagsarbeit beantragt hatte. In der Begründung hieß es, die jeweiligen Behörden dürften Sonntagsarbeit nur dann bewilligen, wenn eine Sondersituation vorliege, die der Arbeitgeber nicht selbst zu verantworten habe. Im vorliegenden Fall seien die befürchteten Lieferengpässe jedoch maßgeblich dadurch verstärkt worden, dass Amazon kurz vor dem Weihnachtsgeschäft die kostenlose Lieferung am Tag der Bestellung eingeführt habe.



Die Gewerkschaft Verdi erklärte, Amazon habe vor deutschen Gerichten eine weitere verdiente Klatsche einkassiert. Das Unternehmen teilte mit, die Entscheidung der Bundesverwaltungsrichter sorgfältig prüfen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.