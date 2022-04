Das Unternehmen Amazon hält nichts von Gewerkschaften in ihren Standorten. (picture-alliance / dpa / Ina Fassbender)

Amazon erhebt den Vorwurf, Beschäftigte seien bedroht worden, um der Gründung zuzustimmen. Man benötige mehr Zeit dafür, die Einwände gegen die Abstimmung in einem Lager in New York vorzubringen, schrieb der Konzern an die Bundesbehörde für Arbeitsrecht. Ende März hatten die Betriebsangehörigen dort für die Gründung einer Gewerkschaftsvertretung votiert. Der Versandhändler versucht seit Jahren mit Nachdruck, solche Schritte zu verhindern. Im April vergangenen Jahres gelang es Amazon noch, den Versuch in einem Logistikzentrum im Bundesstaat Alabama zum Scheitern zu bringen.

