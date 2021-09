Gewerkschaften und Beratungsnetzwerke machen seit heute mit bundesweiten Aktionstagen auf die Arbeitsbedingungen von Zustellerinnen und Zustellern beim US-Konzern Amazon aufmerksam.

Zudem sollen die Beschäftigten dabei in mehreren Sprachen beraten und über ihre Rechte aufgeklärt werden. Die Aktionstage etwa in Hamburg, Essen, Pforzheim und Gera laufen unter dem Motto "#ausgeliefert" und dauern bis Samstag. Bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft und dem Deutschen Gewerkschaftsbund hieß es, Zusteller arbeiteten unter prekären Bedingungen und unter enormem Zeitdruck, obwohl der Online-Handel boome. Amazon als weltgrößtes Unternehmen der Branche habe seinen Gewinn verdreifacht. Statt bei Subunternehmen sollten die Paketboten direkt bei Amazon angestellt werden.



Der US-Konzern wies die Vorwürfe zurück. Sie entsprächen nicht der Wirklichkeit der tausenden Menschen, die bei Lieferpartnern in ganz Deutschland beschäftigt seien. Man verlange, dass diese den Fahrern und Fahrerinnen erstklassige Arbeitserfahrungen böten.

