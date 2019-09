Brasiliens Präsident Bolsonaro hat seine Teilnahme an einem regionalen Gipfeltreffen zu den Amazonas-Waldbränden abgesagt.

Ein Regierungssprecher sagte in Brasilia, Bolsonaro müsse sich auf einen für nächste Woche anberaumten medizinischen Eingriff vorbereiten. Man erwäge, einen Stellvertreter zum Treffen nach Kolumbien zu schicken oder um eine Verschiebung des Termins zu bitten. - Der Amazonas-Gipfel soll am Freitag beginnen. In Brasilien und einigen Nachbarländern wüten seit Wochen verheerende Waldbrände.