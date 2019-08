Brasiliens Präsident Bolsonaro hat den Einsatz der Armee zur Bekämpfung der Brände im Amazonas-Gebiet angeordnet.

Er erließ in Brasilia ein entsprechendes Dekret, das die Streitkräfte auch zur Verhinderung und Bestrafung von illegalen Brandrodungen ermächtigt. Brasilien steht wegen der Brände international unter Druck. Mehrere EU-Länder drohen damit, das Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur zunächst nicht in Kraft zu setzen. Die Bundesregierung lehnte dies gestern Abend allerdings als "ungeeigneten Schritt" ab.



Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Lange, warf der Bundesregierung in diesem Zusammenhang vor, die Probleme zu ignorieren. Wahrscheinlich spielten Export-Interessen eine größere Rolle als der Schutz des Klimas, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Er warb für Sanktionsmöglichkeiten im Mercosur-Vertrag. Andernfalls werde das EU-Parlament dem Abkommen nicht zustimmen.