In den sozialen Netzwerken kursieren Bilder, die fälschlicherweise mit den aktuellen Bränden im Amazonas-Gebiet in Verbindung gebracht werden.

Wie die Rechercheplattform Correctiv berichtet, wird die Fotomontage eines Affen mit seinem Jungen zehntausende Male auf Facebook verbreitet. Im Hintergrund ist ein Flammenmeer zu sehen. Der Urheber eines Posts schreibt dazu, das Bild vom brennenden Regenwald müsse um die Welt gehen und nicht der Segeltörn Greta.



Das gleiche Bild ist auch auf Instagram und Twitter zu finden - ohne Flammen. Die Aufnahme ist den Recherchen zufolge bereits 2017 in Indien gemacht worden. Der Fotograf lud das Bild am 14. Mai 2017 hoch. Correctiv hat hierzu die Rückwärtssuche einer Suchmaschine genutzt.



Auch der Faktenfinder der ARD hat bereits falsche Bilder registriert. So werde beispielsweise das Foto eines teilweise verbrannten Hasen geteilt, das im Jahr 2018 in Kalifornien aufgenommen worden sei. Ein weiteres Bild stamme von Waldbränden in Schweden.