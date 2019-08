Die FDP kritisiert das deutsche Angebot an Brasilien zur Zusammenarbeit.

Der entwicklungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Hoffmann, sprach in Berlin von einer - so wörtlich - "Despotenhilfe der Bundesregierung" für Präsident Bolsonaro, die aufhören müsse. Dieser werde den Amazonas "nie und nimmer" beschützen. Bundeskanzlerin Merkel schere aus der europäischen Linie aus und wolle ein "Weiter so". Konkret forderte der FDP-Politiker eine Ende deutscher Zahlungen im Rahmen des internationalen Amazonas-Fonds. Statt an eine Regierung sollten die Gelder direkt an betroffene Bauern oder Dorfgemeinschaften gehen.



Merkel hatte gestern mit Bolsonaro telefoniert und dabei nach Angaben eines Sprechers die Bereitschaft der Bundesregierung betont, beim Schutz des Amazonasgebiets mit Brasilien zusammenzuarbeiten.