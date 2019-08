Mit Blick auf die Brände im Amazonasgebiet hat der Dokumentarfilmer Nikolaus Tarouquella-Levitan Brasiliens Präsident Bolsonaro schwere Vorwürfe gemacht. Doch auch Deutschland und die EU tragen seiner Einschätzung nach zu den Problemen in der Region bei.

Die massiven Brände seien eine "Katastrophe mit Ansage", sagte er im Morning-Briefing-Podcast des Journalisten Gabor Steingart. Nach dem Wahlsieg Bolsonaros sei klar gewesen, dass in der nächsten Trockenzeit Amazonien brennen würde wie nie zuvor. Die Gebiete, die jetzt in Flammen stünden, seien auf Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte zerstört. Damit verwies er darauf, dass der Regenwald mehr oder weniger aus sich selbst existiert und die üppige Vegetation nicht das Ergebnis eines fruchtbaren Bodens ist, wie viele oft meinen. Eine Art Aufforstung ist daher kaum möglich. Tarouquella-Levitan betonte, dass es im Amazonas-Gebiet im Prinzip keine natürlichen Waldbrände gebe. Sie seien von Menschen gelegt worden. Er führte aus, Amazonien werde wegen der gewaltigen Klimakrise gebraucht, denn wenn die Region kippe, kippe das Weltklima.

Dokumentarfilmer: Bolsonaro hasst die Ureinwohner

Mit stockender Stimme gab der Amazonas-Kenner, der die Region seit Jahren bereist, auf die Frage nach möglichen Rettungsmaßnahmen für den Regenwald zu: "Ich bin verzweifelt". Es sei so schrecklich, was dort passiere. Es sei eine Katastrophe für die Menschheit. Kurzfristige Lösungen gebe es nicht. Wünschenswert wäre vielleicht eine Amtsenthebung Bolsonaros, auch wenn diese unrealistisch sei.



Der brasilianische Präsidenten "hasse" die indigene Bevölkerung und wolle sie loswerden, führte er aus. In Bolsonaros Augen seien sie ein Hindernis für Fortschritt. Die Indigenen gerieten verstärkt unter Druck, würden erschossen und vertrieben. Bolsonaro habe schon vor seinem Amtsantritt Farmer geradezu ermutigt, Schutzgebiete zu verletzten. Neben der Ausbeutung durch die Landwirtschaft würden zudem Goldschürfer ermuntert, in die Gebiete vorzudringen. Tarouquella-Levitan zufolge ist das die "nächste Katastrophe", weil dabei viel Quecksilber produziert werde, das die Bevölkerung vergifte.

"Amazonien ist für viele Brasilianer ein fremder Planet"

Für die meisten Brasilianer sei Amazonien "ein fremder Planet", ergänzte der Dokumentarfilmer. Wer nicht dort lebe, wisse wahrscheinlich weniger über die schwer zugängliche Region als ein mäßig gebildeter Europäer. Häufig seien es Großfarmer aus dem Süden Brasiliens, die – meist illegal – Land besetzen, roden und abbrennen würden. Wenn kein Gras mehr für Rinder wachse, komme das Soja. Dies werde mit Hilfe von "sehr viel Chemie" angebaut, die häufig aus deutscher Produktion stamme.



Bayer mache "wunderbare Geschäfte" in Brasilien, erklärte Tarouquella-Levitan. Die Konzerntochter Monsanto sei dort schon seit langer Zeit "ganz groß". Das oft genmanipulierte Soja werde unter anderem in die EU exportiert, wo Deutschland größter Einzelabnehmer sei. Dort werde es dann unter anderem an Schweine und Rinder verfüttert und lande so auf unseren Essenstellern. Tarouquella-Levitan hält es auch deswegen für wichtig, dass das Freihandelsabkommen zwischen EU und dem südamerikanischen Verbund Mercosur in der derzeitigen Form nicht unterzeichnet werde.