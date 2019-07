Rauchschwaden von industriellen Anlagen oder Bränden können laut einer Studie einen positiven Effekt auf die Umwelt haben.

Das hat ein Forschungsteam aus den USA herausgefunden. Nährstoffe im Rauch wie Phosphor dienen demnach als wichtiger Dünger für den Amazonas-Regenwald sowie den Atlantik. An Land oder im Meerwasser angekommen, regen die Nährstoffe das Wachstum von Pflanzen an, die der Atmosphäre wiederum schädliches Kohlendioxid entziehen, heißt es in der Studie. Für ihr Projekt hatten die Forscher Schwebeteilchen aus Rauch vom nördlichen Ende des Amazonasbeckens auf Phosphor untersucht. Anschließend hatten sie den Weg der Rauchschwaden mit Hilfe von Satellitendaten von Südamerika bis nach Afrika verfolgt.