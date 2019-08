In der Amazonas-Region brennen tausende Feuer. Ungewöhnlich ist nicht, dass es zu dieser Jahreszeit brennt. Ungewöhnlich ist das Ausmaß der Brände. Das Thema beschäftigt inzwischen die internationale Politik. Wir beantworten wichtige Fragen.

Wo brennt es genau?

Betroffen sind derzeit Brasilien sowie Bolivien und Paraguay. In Brasilien brennt es vor allem in den Bundesstaaten Roraima und Rondônia, ebenso wie in Mato Grosso und Pará.



Brasiliens National Institute for Space Research (INPE) berichtet von mehr als 70.000 Feuern in diesem Jahr. Das sind fast doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2018.



Die NASA teilte schon am 11. August mit, dass die Brände vom Weltraum aus zu sehen sind. Der Bundesstaat Amazonas in Brasilien rief den Notstand aus. Der Himmel über der Millionenstadt Sao Paulo hat sich inzwischen verdunkelt - die Stadt liegt mehr als 2.000 Kilometer entfernt.



Doch auch in Bolivien sind die Brände verheerend, auch wenn darüber weniger berichtet wird. In Bolivien hat sich bereits die Kirche zu Wort gemeldet: Der Erzbischof von Santa Cruz de la Sierra zeigt sich entsetzt: "Die Brände betreffen ganz Bolivien, nationale Parks und Umweltschutzgebiete."



Einen aktuellen Lagebericht im Deutschlandfunk können Sie hier hören (Audio-Link).

Warum brennt es?

Ein wichtiger Punkt vorweg: Es ist nicht ungewöhnlich, dass es in der Amazonas-Region und damit im tropischen Regenwald brennt. Darauf weist auch das Magazin Geo hin. Demnach sind Brände zwar grundsätzlich selten - wegen der hohen Feuchtigkeit. Aber mit Beginn der Trockenperiode steigt das Risiko für den Ausbruch von Feuern, die meist im November wieder verlöschen.



Aber: Die Feuer haben relativ früh im Jahr bereits ein enormes Ausmaß angenommen. Und es gibt, schreibt Geo, eine "traurige Tradition", nämlich dass Bauern und Viehhalter viele Feuer legen. Das Stichwort lautet Brandrodung. Das Ziel: Weideland und Land für den Anbau von Soja.



Der "National Geographic" zitiert eine Ökologin, die sich mit der Abholzung im Amazonas-Gebiet und deren Folgen für den Klimawandel befasst. Sie sagt, eigentlich sei das Jahr 2019 eher feucht gewesen. Darum müsse man davon ausgehen, dass die Brände auf die "deforestation" zurückgingen, also auf Abholzung, auf Brandrodung. Der WWF spricht dagegen von extremer Trockenheit, weswegen sich die Brände schnell ausbreiten könnten.



Der britische "Guardian" zitiert Carlos Nobre, einen Wissenschaftler von der Universität São Paulo: Er sagt, die Lage sei schlimm. Die Brände gingen darauf zurück, dass die Regierung von Präsident Bolsonaro sie aus wirtschaftlichen Gründen "pushe". Wer also Brandrodung betreibe, fühle sich geradezu ermuntert.



Daniel Flemes vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien sagte im Deutschlandfunk: "Die Agrarlobby gehört zu Bolsonaros Unterstützern der allerersten Stunde, lange bevor er in den Präsidentschaftspalast gewählt wurde."

Warum ist der Regenwald so wichtig?

Der Amazonas-Regenwald gilt als "grüne Lunge" der Welt. Die dpa hat einen Faktencheck geliefert: Demnach gehen viele Wissenschaftler und Umweltverbände davon aus, dass ein Fünftel des weltweiten Sauerstoffs über das riesige Waldgebiet rund um den Amazonas in die Erdatmosphäre gelangt. Alle Regenwälder auf der Welt sind nach Angaben des Waldforums der Vereinten Nationen (UNFF) gemeinsam für 40 Prozent des Sauerstoffs in der Luft verantwortlich. Die Region am Amazonas ist in etwa genauso groß wie alle anderen Regenwälder zusammen.



Interessant aber auch: Die Amazonas-Region ist nicht die größte "CO2-Senke" der Welt, also ein Reservoir, das Kohlendioxid aufnimmt. Pflanzliche Biomasse kann klimaschädliches CO2 in organische Kohlenstoffverbindungen umwandeln und diese speichern. Tropische Regenwälder - darunter die im Amazonasgebiet - sind zwar ein gigantischer Kohlenstoffspeicher. Die größte natürliche Senke für Kohlenstoff sind allerdings die Ozeane - sie nehmen nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) rund 30 Prozent des jährlich vom Menschen verursachten CO2 auf.



Eine lange Sendung des Deutschlandfunks mit dem Titel "Verlierer und Gewinner am Amazonas" finden Sie hier.

Was sagen Justiz und Politik?

Brasilianische Staatsanwälte wollen wegen der Brände Ermittlungen einleiten. Angesichts der zunehmenden Zerstörung des Urwaldes gehe es darum zu untersuchen, ob der Umweltschutz vernachlässigt worden sei, teilte die Strafverfolgungsbehörde mit.



Die Politik streitet derweil: Frankreichs Präsident Macron spricht von einer internationalen Krise. "Unser Haus brennt", twitterte er. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, das Ausmaß der Brände sei "erschreckend und bedrohlich". Brasiliens Präsident Bolsonaro dagegen wirft Macron eine "kolonialistische Mentalität" vor, weil dieser die Feuer zum Thema des G7-Gipfels in Biarritz machen will.



Doch Bolsonaro steht unter Druck: Frankreich und Irland drohen mit einer Blockade des EU-Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten, wenn Brasilien seinen Regenwald nicht besser schützt. Finnland brachte ein Einfuhrverbot für brasilianisches Rindfleisch in die EU ins Gespräch.