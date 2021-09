Indigene Völker haben von der Weltnaturschutzunion einen umfassenden Schutz des Amazonas-Regenwalds bis 2025 gefordert.

Bis dahin sollen 80 Prozent des Amazonasgebiets geschützt sein, wie die Vertreter indigener Gruppen beim Kongress des IUCN in Marseille erklärten. Ein entsprechender Antrag sei eingebracht worden. Darin werde ein globaler Aktionsplan gefordert, um die Abholzung und den Bergbau in den Amazonaswäldern zu stoppen.



Heute ist der internationale Tag des Amazonas. Nach Daten der Umweltschutzorganisation WWF wurden dort zuletzt innerhalb von 12 Monaten 10.476 Quadratkilometer Wald vernichtet, eine Fläche fast viermal so groß wie das Saarland. Insgesamt wurden demnach bereits rund 20 Prozent des ursprünglichen Amazonas-Regenwaldes zerstört.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.