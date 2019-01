Die Bundesregierung hat die Gewalttaten im bayerischen Amberg sowie in Bottrop und Essen verurteilt.

Eine Regierungssprecherin sagte in Berlin, Gewalt - egal von welcher Seite sie komme - müsse mit allen Mitteln des Rechtsstaates verfolgt werden. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Klöckner, äußerte sich ähnlich, warnte aber zugleich vor pauschalen Verurteilungen. Bundesinnenminister Seehofer hatte nach den Angriffen eine Verschärfung der Gesetze angekündigt und für strengere Abschieberegeln geworben. Dies wird auch in einem Positionspapier für die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in dieser Woche im bayerischen Seeon gefordert.



Dagegen sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Grötsch im Deutschlandfunk, es hapere nicht am gesetzlichen Rahmen. Vielmehr gebe es ein Defizit, die vorhandenen Gesetze umzusetzen. Dass straffällig gewordene Ausländer nicht abgeschoben werden könnten, liege auch an der Situation in den Herkunftsländern.

Haftbefehl gegen den Verdächtigen von Bottrop und Essen

Im bayerischen Amberg hatten am Samstagabend vier alkoholisierte Jugendliche Passanten angegriffen. Zwölf Menschen wurden verletzt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um Asylsuchende aus Afghanistan, Syrien und dem Iran. In Bottrop und Essen hatte ein Mann in der Silvesternacht sein Auto in Menschengruppen gesteuert und acht Menschen verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er aus Fremdenhass handelte. Inzwischen wurde Haftbefehl wegen mehrfachen versuchten Mordes erlassen. Wie der nordrhein-westfälische Innenminister Reul dem WDR-Hörfunk sagte, hat die Polizei keinen Ansatzpunkt dafür gefunden, dass der mutmaßliche Täter sich "in irgendwelchen rechtsradikalen Kreisen" bewegt habe.



Gestern hatte Reul erklärt, der Mann habe die klare Absicht gehabt, Ausländer zu töten. Sein Verhalten sei vergleichbar mit radikalisierten Islamisten, die auf eigene Faust angreifen.