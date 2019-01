Nach den Gewalttaten von Amberg, Bottrop und Essen hat die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Klöckner, zur Besonnenheit aufgerufen.

Man müsse achtgeben, dass es nicht zu pauschalen Verurteilungen komme, sagte Klöckner dem SWR-Hörfunk. Zugleich betonte sie, jeder müsse zur Rechenschaft gezogen werden, ungeachtet seiner Herkunft und Motive.



Im bayerischen Amberg hatten am Samstagabend vier alkoholisierte Jugendliche Passanten angegriffen. Zwölf Menschen wurden verletzt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um Asylsuchende aus Afghanistan, Syrien und dem Iran. In Bottrop und Essen hatte ein Mann in der Silvesternacht sein Auto in Menschengruppen gesteuert und acht Menschen verletzt. In dem Fall gehen die Ermittler davon aus, dass er aus Fremdenhass handelte.



Bundesinnenminister Seehofer hatte nach den Angriffen eine Verschärfung der Gesetze angekündigt und für strengere Abschieberegeln geworben.