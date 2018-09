Gesundheitsminister Spahn will per Gesetz festschreiben, dass

Sie sollten künftig nach Tarif bezahlt werden, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das sehe eine Gesetzesänderung vor, auf die sich die Große Koalition geeinigt habe. Lohndumping in der ambulanten häuslichen Krankenpflege habe dann endlich ein Ende.



In der Vergangenheit hatte es mehrfach Streit um eine Tarif-Bezahlung gegeben. Die Kassen sind per Gesetz verpflichtet, Leistungen wirtschaftlich und preisgünstig einzukaufen. Damit sollen die Beiträge möglichst stabil bleiben.



Nach Angaben Spahns ist die Lösung der Personalprobleme in der Pflege eines der Hauptziele der Bundesregierung.