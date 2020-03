In der ambulanten Pflege häufen sich offenbar die Fälle von Betrug durch organisierte Kriminalität.

Durch die Corona-Krise könne sich diese Entwicklung noch zusätzlich verstärken, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf gemeinsame Recherchen mit dem Bayerischen Rundfunk. Demnach laufen bundesweit derzeit mehrere hundert Ermittlungsverfahren gegen Pflegedienste, hinter denen oft russische oder südosteuropäische Geschäftsführer stünden. Die Kranken- und Pflegekassen würden jährlich um geschätzt 600 Millionen Euro betrogen. Vermeintliche Pflegedienste stellten Leistungen in Rechnung, die nicht erbracht würden. Dies geschehe teils in Zusammenarbeit mit Ärzten, die falsche Atteste ausstellten, und Personen, die Pflegebedürftigkeit vortäuschten. Allein die Staatsanwaltschaft Berlin führe 102 solcher Verfahren, heißt es.