Die Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira treten im kommenden Februar in Miami bei der Halbzeit-Show des Super Bowl auf.

Das bestätigte die National Football League. Die Kolumbianerin Shakira teilte mit, sie fühle sich "unglaublich geehrt und demütig, neben JLo die Latino-Community zu repräsentieren". Jennifer Lopez wurde in New York geboren, ihre Eltern stammen aus Puerto Rico. Im Großraum Miami ist der Anteil an Menschen mit hispanoamerikanischem Hintergrund besonders groß.



Der Super Bowl ist das größte US-amerikanische Sportereignis. Das Spiel selbst und die Show in der Halbzeitpause gehören mit mehr als 100 Millionen Zuschauern zu den meistbeachteten Fernsehübertragungen weltweit. Auftritte von Justin Timberlake und Janet Jackson, Lady Gaga, Beyoncé, Prince, Madonna oder den Rolling Stones sorgten in der Vergangenheit für Aufsehen.