In den USA hat die American-Football-Mannschaft Tampa Bay Buccaneers den Super Bowl gewonnen.

Das Team um Quarterback Tom Brady setzte sich mit 31:9 gegen den Vorjahressieger Kansas City Chiefs durch. Für Brady ist es bereits der siebte Meistertitel.



Trotz der Corona-Pandemie durften 25.000 Zuschauer beim Super Bowl im Stadion dabei sein, darunter 7.500 bereits geimpfte Menschen aus dem Gesundheitswesen. In der Halbzeitshow trat der kanadische Musiker The Weeknd auf. Vor der Partie trug die Poetin Amanda Gorman ein Gedicht zu Ehren der wichtigen Arbeiter in der Corona-Krise vor.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.