Bundeskanzlerin Merkel hat der jüdischen Bevölkerung einen entschlossenen Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus zugesagt.

In einer Videobotschaft an die Jahreskonferenz der Organisation "American Jewish Comittee" sagte Merkel, Hetze in sozialen Medien oder auf offener Straße sei mit den grundlegenden Werten eines friedlichen Zusammenlebens nicht vereinbar. Juden sollten sich in Deutschland frei und sicher fühlen. Auch für die Sicherheit Israels werde die Bundesregierung weiter eintreten, betonte die Kanzlerin. Ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten sei jedoch nur mit einer Zwei-Staatenlösung zwischen Israel und den Palästinensern erreichbar.



Die Bundesregierung lehnt die von Israel geplante Annexion palästinensischer Gebiete ab. Außenminister Maas hatte das Vorhaben während eines Besuchs in Israel als Rechtsbruch bezeichnet. Heute spricht er auf der Konferenz des "American Jewish Comittee", die wegen der Corona-Pandemie virtuell abgehalten wird.