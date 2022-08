Umstrittener Bericht

Amnesty International steht wegen Vorwürfen gegen die ukrainische Armee in der Kritik. (picture alliance/dpa - Britta Pedersen)

In einer Mitteilung heißt es, Amnesty bedaure die Verärgerung, die die Kritik ausgelöst habe. Man stehe aber voll und ganz zu den eigenen Erkenntnissen. Amnesty hatte am Donnerstag darauf hingewiesen, dass sich ukrainische Soldaten in 19 besuchten Ortschaften in der Nähe von Zivilisten aufhielten. Diese könnten dadurch unter russischen Beschuss geraten.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte den Bericht scharf kritisiert. Die Ukraine-Chefin von Amnesty International trat zurück. Sie nannte den Bericht ein Propagandageschenk für die russische Regierung. Amnesty erklärte heute, man habe keinesfalls russische Übergriffe rechtfertigen wollen. Oberste Priorität habe der Schutz von Zivilisten.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.