Zwar habe Katar seit 2017 eine Reihe von Reformen eingeführt, diese würden aber nicht angemessen umgesetzt, heißt es in einer Mitteilung . Amnesty forderte den Weltfußballverband Fifa auf, als Ausrichter des Turniers Verantwortung zu übernehmen und gegen die Verletzung der Rechte der Arbeitnehmer in dem Land vorzugehen. Laut einem Bericht des britischen "Guardian" sind seit Vergabe der WM 2010 viele ausländische Arbeiter in dem Land gestorben.

Seit Jahren prangern Nichtregierungsorganisationen die Menschenrechtslage in Katar an. Arbeitsmigranten etwa aus Nepal, Indien oder Bangladesch werden demnach massiv ausgebeutet. Es soll zahlreiche Todesopfer in dem Land geben. Frauen, Homosexuelle, Bisexuelle oder Transsexuelle würden durch katarische Gesetze diskriminiert, dazu gebe es Berichte über Verletzungen der Meinungs- und Pressefreiheit. Katar versucht seit Jahren durch den Sport sein Bild in der Welt zu verbessern.

