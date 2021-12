Amnesty-Generalsekretärin Agnes Callamard beklagt die ungerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen (Bullit Marquez/AP)

Obwohl in diesem Jahr weltweit elf Milliarden Dosen produziert worden seien, hätten in Ländern mit niedrigen Einkommen nur sieben Prozent der Menschen ihre Erstimpfung erhalten, sagte Amnesty-Generalsekretärin Callamard in London. Gleichzeitig würden reiche Länder ungenutzte Impfdosen horten. Schuld seien auch Pharmaunternehmen wie Pfizer/Biontech und Moderna, die entgegen früheren Versprechen vor allem Länder mit höherem Einkommen beliefert hätten.

Callamard bezeichnete das Auftreten der Omikron-Variante als Weckruf. Solange nicht alle Menschen geimpft seien, träten immer wieder neue Varianten auf, so dass die Bevölkerung in allen Ländern gefährdet werde.

