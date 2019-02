Die Vereinigten Arabischen Emirate versorgen die Milizen im Jemen nach Darstellung von Amnesty International mit westlichen Waffen.

Einem Bericht der Menschenrechtsorganisation zufolge gelangen in großem Umfang unter anderem Panzerfahrzeuge, Mörsersysteme und Gewehre an die Gruppen in das Bürgerkriegsland. Den von den Emiraten unterstützten Milizen würden Kriegsverbrechen und andere schwere Menschenrechtsverstöße zur Last gelegt, hieß es. Amnesty kritisierte, dass ungeachtet dessen westliche Staaten erst kürzlich wieder Rüstungsexporte in die Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt hätten.