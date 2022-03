Das Logo der Menschenrechtsorganisation Amnesty Internationa (dpa / Sebastian Kahnert)

Bei der Vorstellung des Jahresberichts der Menschenrechtsorganisation hieß es, russische Einheiten griffen zivile Einrichtungen an und verwandelten Fluchtrouten in Todesfallen. In Städten wie Mariupol beobachte man den Einsatz derselben Taktiken wie in Syrien und Tschetschenien. Außerdem setze Russland Waffen wie Streumunition ein, die nach internationalem Recht verboten seien.

Auch weltweit hätten Menschenrechtsverletzungen durch Staaten sowie bewaffnete Gruppen zugenommen, beklagte Amnesty. Darauf aber reagiere die internationale Staatengemeinschaft nur unzureichend und sanktioniere Verletzungen des humanitären Völkerrechts nicht konsequent. Beispiele seien die Vorgänge im Jemen, in Syrien oder in Teilen des afrikanischen Kontinents.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.