Hilfslieferungen an vertriebene Zivilisten in einem Lager in Darat Izza nordwestlich von Aleppo (Archivbild) (imago / Zuma Wire / Juma Mohammad)

Von der grenzüberschreitenden Versorgung seien mindestens vier Millionen Menschen abhängig, teilte die Menschenrechtsorganisation in Berlin mit. Darunter sei auch eine hohe Zahl an Binnenvertriebenen. Ohne Verlängerung durch den Sicherheitsrat laufe das Mandat am kommenden Sonntag aus. Bislang versorgen UNO-Organisationen und internationale Hilfswerke die Bevölkerung in von Rebellen kontrollierten Gebieten im Nordwesten Syriens.

Die Lieferung humanitärer Hilfsgüter wie Nahrung und Medizin erfolgt über einen Übergang an der Grenze zur Türkei.

