Das Gefangenenlanger Guantanamo im Jahr 2017 (imago /ZUMA Press / Michelle Shephard)

Die Einrichtung stelle ein Synonym für Willkür, Ungerechtigkeit und Folter dar, sagte ein Sprecher der Menschenrechtsorganisation der Deutschen Presse-Agentur in Washington. Die noch verbliebenen 39 Insassen müssten vor ein ziviles Gericht gestellt werden. "Amnesty" kündigte für heute Proteste in mehreren Ländern an - auch in Deutschland.

Die ersten Gefangenen kamen am 11. Januar 2002 in das Lager auf Kuba. Zeitweise waren dort fast 700 Menschen inhaftiert. Guantanmo wurde von US-Präsident Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 errichtet, um mutmaßliche islamistische Terroristen festzusetzen.

